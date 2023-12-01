Вип-реабилитация для наркоманов в центре Reban в Москве потому и эффективна, что мы знаем, как найти подход к каждому.

Даже многократно проверенные, эффективные техники должны быть адаптированы под конкретного человека: например, кому-то необходимо больше времени, чтобы пройти определенный этап программы, а кого-то достаточно хорошо мотивировать на старте, и не мешать в дальнейшем.